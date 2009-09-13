14:28
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Гривня укріплюється

      218

      Гривня 9 вересня різко укріплюється.

      З початку дня на міжбанківському валютному ринку українська валюта відвоювала у долара одразу 33 копійки. Торги закрилися на рівні пропозиції 8 гривень 47 копійок за долар, попит - 8,42. Схожа тенденція відбувається і у парі гривня-євро. Сьогодні його пропонують за курсом 12 гривень 27 копійок, хоча ще вчора європейська валюта коштувала майже на 45 копійок дорожче. Експерти пов’язують різке укріплення гривні з проведенням Національним банком валютних аукціонів для потреб населення. Та аукціону з продажу валюти юридичним особам, який відбувся 8 вересня. Поточного тижня НБУ виходить на ринок хоча і з невеликими сумами, але щодня. Хоча раніше аукціони проводилися 2 рази на тиждень. Нагадаємо, напередодні голова НБУ Володимир Стельмах заявив про нову систему роботи на валютному ринку. Нацбанк відмовився від прямих інтервенцій на міжбанківський ринок за своїм курсом, і перейшов до проведення валютних аукціонів на яких пропонує валюту за максимальним курсом заявок покупців. У вересні НБУ готовий витратити на підтримку гривні близько 1 млрд. дол.
      blog_ava
      Петиція проти відставки Зеленського набрала 26 тисяч підписів
      сьогодні
      14860
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 2791
      "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      сьогодні , 13:31 "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      1218
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сьогодні , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 1876
      Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      сьогодні , 01:00 Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      1553
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      27 травня , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 4592
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук