Гривня укріплюється

Гривня 9 вересня різко укріплюється.

З початку дня на міжбанківському валютному ринку українська валюта відвоювала у долара одразу 33 копійки. Торги закрилися на рівні пропозиції 8 гривень 47 копійок за долар, попит - 8,42. Схожа тенденція відбувається і у парі гривня-євро. Сьогодні його пропонують за курсом 12 гривень 27 копійок, хоча ще вчора європейська валюта коштувала майже на 45 копійок дорожче. Експерти пов’язують різке укріплення гривні з проведенням Національним банком валютних аукціонів для потреб населення. Та аукціону з продажу валюти юридичним особам, який відбувся 8 вересня. Поточного тижня НБУ виходить на ринок хоча і з невеликими сумами, але щодня. Хоча раніше аукціони проводилися 2 рази на тиждень. Нагадаємо, напередодні голова НБУ Володимир Стельмах заявив про нову систему роботи на валютному ринку. Нацбанк відмовився від прямих інтервенцій на міжбанківський ринок за своїм курсом, і перейшов до проведення валютних аукціонів на яких пропонує валюту за максимальним курсом заявок покупців. У вересні НБУ готовий витратити на підтримку гривні близько 1 млрд. дол.