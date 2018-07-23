Громадянина Польщі затримали у Києві за підозрою у скоєнні вбивства

Уночі, 23 липня, у поліцію надійшов виклик з Деснянського району Києва. Перехожі виявили тіло людини з множинними ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група з допомогою камер спостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця", визначила причетного до злочину чоловіка та розіслала його прикмети для перехоплення.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

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Та невдовзі наряд поліції на одній із сусідніх вулиць побачив, як невідомий б'є ножем жінку. Поліцейські викликали потерпілій швидку, а нападника – затримали. Він виявився схожим за описом на чоловіка, ймовірно причетного до вбивства.

Під час затримання зловмисник кидався з ножем на працівників поліції, тому був поранений у ноги з табельної зброї та госпіталізований до лікарні.

Підозрюваний – громадянин Польщі, 1989 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження щодо замаху на вбивство, умисного вбивства та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, уночі проти 23 липня у Києві на проспекті Бажана сталося зіткнення мікроавтобуса Ford та легковика Hyundai. У результаті водій останнього потрапив до лікарні.