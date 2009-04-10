Громадянська непокора

Грузинська опозиція оголосила акт громадянської непокори.

Про це заявили опозиційні лідери на мітингу перед парламентом, на який зібралося близько 25 тисяч осіб. За словами Кахи Кукави, щодня, з третьої години дня до дев`ятої години вечора, опозиція збиратиме своїх прихильників у трьох точках Тбілісі - перед парламентом, перед державним телебаченням і на трасі, що веде до резиденції Президента. Демонстранти також мають намір блокувати головні вулиці столиці. Опозиція вимагає відставки президента Міхаіла Саакашвлі. Каха Кукава (опозиційний лідер): "Президент не ухвалив рішення про відставку. Це означає, що продовжимо протести і розпочинаємо акт громадянської непокори." Глава держави уже заявив, що у найближчі чотири року у відставку не збирається. Міхаіл Саакашвілі натомість пропонує своїм опонентам діалог. Міхаіл Саакашвілі (президент Грузії): "Сьогодні ми почули голос грузинського народу. Ми зробили висновки і хочемо відповісти. Я хочу знову запропонувати діалог, який буде глибоким і конструктивним, і на моє переконання принесе добрі результати." Влада Грузії обіцяє не застосовувати силу проти демонстрантів, якщо їхні акції проходитимуть мирно. Втім, охорону держустанов уже посилено. Противники президента звинувачують Саакашвілі у втягуванні Грузії в збройний конфлікт з Росією, а також втрату Абхазії і Південної Осетії. Акції протесту з вимогою відставки глави Грузії провідні опозиційні партії розпочали 9 квітня.