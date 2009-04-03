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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гроші - обраним

14:24, 3 квітня 2009 214

Державним коштом буде рекапіталізовано лише до 8 комерційних банків.

Хоча усього критеріям для збільшення капіталу за рахунок держави, які розробив НБУ, відповідають 26 фінустанов. Повідомив перший заступник глави Центробанку Анатолій Шаповалов. За неофіційною інформацією, першими поповнять статутники банкам “Надра”, “Фінанси та кредит” і “Укрпромбанку”.Щоправда, остаточного, офіційного переліку фінустанов, до рекапіталізації яких НБУ рекомендуватиме долучитися уряду - досі немає. Такий список, у Центробанку обіцяють підготувати протягом найближчих 10-14 днів. Мовляв, які банки потребують державних коштів - відомо, однак, низка питань досі залишається непогодженою.Головною перешкодою для початку рекапіталізації - залишають різні підходи НБУ та уряду до оцінки капіталу фінустанов. Нагадаємо, Кабінет Міністрів, спільно з ЄБРР, світовим банком, МВФ на українським Центробанком, розробили порядок збільшення статутників комерційних фінустанов державним коштом. Згідно з цим документом, уряд сам або у партнерстві з іншими інвесторами має викупити щонайменше 50% +1 акцію проблемної фінустанови. Нагадаємо, згідно з обіцянками прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, рекапіталізація українських банків мала розпочатися ще минулого тижня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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