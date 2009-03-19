Гроші для авіації

Авіатори отримали гроші.

Міністерство фінансів поповнило статутні фонди Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і заводу “Авіант” на 40 і майже 30 мільйонів гривень відповідно. Про те, що усі відповідні формальності вже виконано - звітує портал відомства.Згідно з повідомленням Мінфіну, згадані кошти спрямують передусім на погашення заборгованості із заробітної плати. До того ж, Харківське авіаційне підприємство зможе розмитнити обладнання, придбане у 2008 році бюджетним коштом.Як уже повідомлялося, про намір уряду збільшити статутники “Авіанту” та ХДАВП, стало відомо на початку березня. Раніше прем’єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що держава виділить авіабудівникам мільярд гривень. Саме у таку суму оцінюють їхню заборгованість перед банками.