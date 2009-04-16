Гроші для банків

Рекапіталізація неможлива без другого траншу МВФ – Порошенко.

Ефективно провести рекапіталізацію українських банків без залучення другого траншу позики від МВФ - неможливо. Переконаний голова ради НБУ, у минулому - власник однієї з комерційних фінустанов Петро Порошенко. Водночас, експерти нагадують: однією з умов виділення коштів валютного фонду є розробка українською владою дієвого механізму рекапіталізації банків, яка триває.Петро Порошенко (голова ради Національного банку України): "Для ефективної рекапіталізації потрібен другий транш МВФ. Ми не говоримо, що без цього не можна починати, але виконати річний обсяг рекапіталізування, який запланований в держбюджеті, можливо, за умови надходження цього траншу".Як уже повідомлялося, пізно ввечері у середу НБУ та Уряд нарешті узгодили порядок рекапіталізації банків і визначили 7 фінустанов, які отримають державні кошти у першу чергу. Як повідомив у четвер міністр фінансів Ігор Уманський, найбільш вірогідними кандидатами на рекапіталізацію за участю держави є "Надра Банк", "Родовід Банк", банк "Фінанси і кредит", "Укрпромбанк", "Укргазбанк", "Імексбанк" і банк "Хрещатик". Усього на рекапіталізацію з бюджету виділять 44 мільярди гривень, близько половини цієї суми отримають найбільші банки.