17:28
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гроші для банків

16:00, 16 квітня 2009 262

Рекапіталізація неможлива без другого траншу МВФ – Порошенко.

Ефективно провести рекапіталізацію українських банків без залучення другого траншу позики від МВФ - неможливо. Переконаний голова ради НБУ, у минулому - власник однієї з комерційних фінустанов Петро Порошенко. Водночас, експерти нагадують: однією з умов виділення коштів валютного фонду є розробка українською владою дієвого механізму рекапіталізації банків, яка триває.Петро Порошенко (голова ради Національного банку України): "Для ефективної рекапіталізації потрібен другий транш МВФ. Ми не говоримо, що без цього не можна починати, але виконати річний обсяг рекапіталізування, який запланований в держбюджеті, можливо, за умови надходження цього траншу".Як уже повідомлялося, пізно ввечері у середу НБУ та Уряд нарешті узгодили порядок рекапіталізації банків і визначили 7 фінустанов, які отримають державні кошти у першу чергу. Як повідомив у четвер міністр фінансів Ігор Уманський, найбільш вірогідними кандидатами на рекапіталізацію за участю держави є "Надра Банк", "Родовід Банк", банк "Фінанси і кредит", "Укрпромбанк", "Укргазбанк", "Імексбанк" і банк "Хрещатик". Усього на рекапіталізацію з бюджету виділять 44 мільярди гривень, близько половини цієї суми отримають найбільші банки.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1345
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук