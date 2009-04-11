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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гроші для МВФ

14:24, 11 квітня 2009 280

Бразилія поповнить фонд МВФ 4,5 млрд. дол.

Про це заявив міністр фінансів латиноамериканської держави Гіду Мантега. Рішення він пояснив міцністю бразильської економіки та бажанням допомогти тим, кому це зараз необхідно. Резерви самої держави від надання міжнародному валютному фонду 4,5 мільярдів доларів не постраждають.Зазначимо, серед донорів МВФ зарає є найбільші та найбільш розвинені держави світу. Через фінансову кризу та активну видачу позик фонди організації сильно зменшились. У зв’язку з цим на саміті великої двадцятки у Лондоні було ухвалено рішення якнайшвидше поповнити капітал МВФ на 1,1 трлн. дол.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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