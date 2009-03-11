19:51
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Гроші для посівної

18:24, 11 березня 2009 225

Для повноцінного проведення весняно-польових робіт в Україні, бракує майже 4 млрд. грн.

Повідомив Міністр аграрної політики Юрій Мельник. Усього, за даними профільного відомства, цьогорічна посівна коштуватиме 26 мільярдів гривень.Частину цих коштів мають надати комерційні банки у вигляді позичок. Наразі Мінапк веде переговори з цього питання із майже 100 фінустановами, однак, конкретних, вигідних для аграріїв домовленостей, досі не досягнуто. Одна з головних проблем - висока - до 30% річних - вартість позичок.Низька рентабельність сільгосподарських виробників не дозволяє їм брати такі дорогі кредити. Крім цього, банки неохоче погоджуються пролонгувати видані раніше позички. Наразі вдалося відтермінували лише 2 мільярди гривень боргів аграріїв, що становить менше половини від реальної потреби.Кризу в АПК поглиблює небажання влади допомагати сільськогосподарським виробникам прямими бюджетними дотаціями, відзначають експерти. Коштів дія більшості програм із фінансової підтримки аграріїв, які донедавна діяли в Україні, в державному кошторисі на 2009 рік - не передбачено.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
462
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
325
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
796
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19712
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 601
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук