Гроші для посівної

Для повноцінного проведення весняно-польових робіт в Україні, бракує майже 4 млрд. грн.

Повідомив Міністр аграрної політики Юрій Мельник. Усього, за даними профільного відомства, цьогорічна посівна коштуватиме 26 мільярдів гривень.Частину цих коштів мають надати комерційні банки у вигляді позичок. Наразі Мінапк веде переговори з цього питання із майже 100 фінустановами, однак, конкретних, вигідних для аграріїв домовленостей, досі не досягнуто. Одна з головних проблем - висока - до 30% річних - вартість позичок.Низька рентабельність сільгосподарських виробників не дозволяє їм брати такі дорогі кредити. Крім цього, банки неохоче погоджуються пролонгувати видані раніше позички. Наразі вдалося відтермінували лише 2 мільярди гривень боргів аграріїв, що становить менше половини від реальної потреби.Кризу в АПК поглиблює небажання влади допомагати сільськогосподарським виробникам прямими бюджетними дотаціями, відзначають експерти. Коштів дія більшості програм із фінансової підтримки аграріїв, які донедавна діяли в Україні, в державному кошторисі на 2009 рік - не передбачено.