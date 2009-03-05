Гроші для ринків

Майже 5 мільйонів євро отримає Україна в рамках проекту Європейського союзу, спрямованого на здійснення політики добросусідства у сільському господарстві.

Він спрямований на підвищення безпеки українських харчів та розвиток сільської ринкової інфраструктури. Згідно з останнім пунктом, в Україні розбудують мережу гуртових ринків для фермерської продукції.Богдан Дроздовський (керівник проекту): “Ми хочемо створити справжній гуртовий ринок фермерської продукції. Справжній - означає, що там за європейськими ринковими механізмами встановлюватиметься ціна сільськогосподарських продуктів”.Валентина Завалевська (заступник міністра аграрної політики України): “Пілотними визнані регіони АР Крим і Одеська область. Також взято Львівську область, оптовий ринок "Шувар", який сьогодні вже успішно працює і буде виконувати роль навчальної бази з розширенням його подальших функцій”.На Одещині, кажуть урядовці, влада вже виділа під новий ринок ділянку. А щоб європейським було не тільки ціноутворення, а й якість товарів - у рамках проекту профінансують переобладнання 8-ми санепідеміологічних лабораторій по всій Україні. Якщо вірити Представництву Єврокомісії в Україні - такі заходи допоможуть Києву сумлінніше виконувати вимоги СОТ і збільшити експорт вітчизняної харчової продукції на світовий ринок.