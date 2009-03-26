Гроші на акції

Porsche отримає кредит на збільшення своєї частки у Volkswagen.

Німецький виробник спорткарів компанія Porsche заявила про успішне завершення переговорів щодо залучення позики для купівлі акцій свого конкурента Volkswagen. В компанії зізнались, що 15 фінансових установ, серед яких такі банки як Barclays, Commerzbank, UBS, Santander та BNP Paribas, готові відкрити автовиробнику кредитну лінію на 10 млрд. євро. За інформацією агентства Bloomberg, гроші виділять двома траншами терміном на 1 рік. Трохи менше третини боргу в Porsche хочуть погасити найближчим часом.Нагадаємо, популярний виробник спортивних автомобілів ще з 2005 року поступово і впевнено нарощує свою присутність в акціонерному капіталі німецької компанії Volkswagen. Наразі Porsche належить 50,8% її акцій і він має рішучі наміри довести свою частку до 75%. Однак, для цього доведеться подолати низку перешкод. Головною з них є влада Нижньої Саксонії, яка усіма способами хоче завадити інтервенціям Porshe. Найефективнішим залишається "закон про Volkswagen ", який владі цієї землі дозволяє блокувати рішення великих акціонерів компанії.