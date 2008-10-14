Гроші на науку

Чиновники не дадуть науці померти. Міністерство економіки створить спеціальний фонд, який фінансуватиме актуальні для нашої економічної системи наукові дослідження.

Урядовці вже оприлюднили відповідний проект постанови. Очолять нову структуру запропоновані Мінекономіки фахівці. При цьому сам чільник профільного відомства автоматично призначатиметься на посаду голови наглядової ради фонду. Чи буде діяльність нової установи ефективною - наразі під питанням. Деякі експерти, а тим паче досвідчені науковці не схильні вважати подібні ініціативи доречними. Мовляв, бюджетних грошей і так небагато, то навіщо створювати нові структури і платити зарплату ще більшій кількості чиновників? У такій позиції чимало сенсу - так, на оплату праці апарату фонду щороку виділятимуть понад мільйон 100 тисяч гривень. При цьому в цілому на фінансування проектів установа, очікується, отримуватиме усього півтора відсотки бюджетних витрат на науку.