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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гроші не всім

13:51, 14 квітня 2009 181

Державні гроші отримають лише 7 банків.

Усього 7, або навіть менше українських банків буде рекапіталізовано державним коштом, - заявляють в НБУ. І обіцяють остаточний перелік фінустанов, до капіталу яких долучиться уряд, - подати до Кабінету міністрів до кінця поточного тижня. Наразі ж відомо лише про два банки, які, за словами голова НБУ Володимира Стельмаха, увійдуть до переліку. Це - "Надра" і "Укргазбанк". Як уже повідомлялося, раніше у Центробанку заявляли, що розробленим критеріям для рекапіталізації відповідають близько 30 фінустанов, однак коштів вистачить на допомогу лише 7-8 з них. Нагадаємо, бюджетом на поточний рік на рекапіталізацію банків передбачено 44 мільярди гривень. Окрім "Надра" і "Укргазбанку", на державні кошти претендують іще 5-7 банків. Однак, отримають гроші лише фінустанови з найбільшими портфелями депозитів населення, - прогнозують експерти. І пояснюють, що саме такий підхід до рекапіталізації є умовою, на якій Міжнародний валютний фонд надасть Україні другий транш позики Стенд-бай.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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