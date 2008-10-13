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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Гроші під килимком

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      Гроші під килимком

      У громадянина України вилучили 150 тис. незадекларованих доларів.

      150 тис. доларів контрабандою намагався перевезти через кордон громадянин України. Гроші митники знайшли у схованці у кабміні вантажівки "МАН" - незадекларовану валюту запакували у конструктивну порожнину днища, під шумоізоляційне покриття. За цим фактом уже порушено кримінальну справу - що робити з грошовою контрабандою, вирішуватиме суд. Нагадаємо, без декларування з України можна вивозити готівкою до 10 тис. євро.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 13 жовтня 2008
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