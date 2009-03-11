Гроші від ЄБРР

Услід за Міжнародним валютним фондом, про готовність надати Україні позику заявив Європейський банк реконструкції та розвитку.

За словами президента цієї організації Томаса Мірова, одразу після того, як МВФ дасть добро на виділення чергового траншу стенд-бай Києву, ЄБРР інвестує в Україну більше ніж мільярд євро. Передає “Блумберг”.Ці кошти, за словами чільника ЄБРР, отримає фінансовий і реальний сектори вітчизняної економіки. Як уже повідомлялося, у середу, 11 березня, стало відомо, що МВФ погодив з українською владою ключові позиції щодо подальшої співпраці. Зокрема, представники Фонду підтримали ініціативу Кабміну щодо скасування 84 і 86-ї статей держбюджету-2009, які позбавляли національний банк незалежності у питання рефінансування.Також вдалося домовитися про скорочення дефіциту державного кошторису на поточний рік. Щоправда, про які саме цифри йдеться, наразі - таємниця. Нагадаємо, саме кілька відсоткове перевищення видатків бюджету-2009, над доходами, стало причиною для відмови МВФ у наданні Україні чергового траншу позики стенд-бай у лютому.