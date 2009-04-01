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Гроші ЄБРР

14:19, 1 квітня 2009 202

1 млрд. євро надасть ЄБРР Україні у 2009 році.

У 2009 р. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредитів на загальну суму 1 млрд. євро. Цю інформацію, яку майже місяць тому повідомив президент ЄБРР Томас Міров, у середу підтвердили в українському офісі банку. Відомо, що кошти спрямують на розвиток муніципальної та національної інфраструктури, і впровадження на підприємствах енергозберігаючих технологій. Також за рахунок грошей ЄБРР допоможуть агросектору. Втім, левову частину позики цієї міжнародної організації спрямують на підтримку вітчизняного банківського сектору.Антон Усов (провідний радник ЄБРР): "Це умовна сума, яка може бути більше, може бути менше, залежно від того, як підуть проекти. Очікується, що близько половини цієї суми піде на рекапіталізацію банківського сектора, тобто різні програми з українськими банками."Зауважимо, за словами директора відділу аграрного бізнесу ЄБРР Жиля Меттеталя, на підтримку українського АПК виділять майже 200 млн. євро. Наразі ця фінансова організація розглядає можливість надання коштів 4-8 підприємствам, які виробляють цукор, молоко, а також вирощують зернові. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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