Гроші ЄБРР

1 млрд. євро надасть ЄБРР Україні у 2009 році.

У 2009 р. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредитів на загальну суму 1 млрд. євро. Цю інформацію, яку майже місяць тому повідомив президент ЄБРР Томас Міров, у середу підтвердили в українському офісі банку. Відомо, що кошти спрямують на розвиток муніципальної та національної інфраструктури, і впровадження на підприємствах енергозберігаючих технологій. Також за рахунок грошей ЄБРР допоможуть агросектору. Втім, левову частину позики цієї міжнародної організації спрямують на підтримку вітчизняного банківського сектору. Антон Усов (провідний радник ЄБРР):"Це умовна сума, яка може бути більше, може бути менше, залежно від того, як підуть проекти. Очікується, що близько половини цієї суми піде на рекапіталізацію банківського сектора, тобто різні програми з українськими банками". Зауважимо, за словами директора відділу аграрного бізнесу ЄБРР Жиля Меттеталя, на підтримку українського АПК виділять майже 200 млн. євро. Наразі ця фінансова організація розглядає можливість надання коштів 4-8 підприємствам, які виробляють цукор, молоко, а також вирощують зернові.