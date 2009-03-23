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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гроші з повітря

21:01, 23 березня 2009 245

Зароблятимемо на повітрі.

Україна та Японія домовилися про продаж 30 мільйонів одиниць встановленої кількості викидів парникових газів. За кіотським протоколом кожна країна має встановлені рамки викидів шкідливих речовин. Україна нині викидає у небо близько 460 мільйонів тонн відходів - це вдвічі менше, аніж дозволено міжнародними нормами. Невикористані квоти вирішили продати країні, яка перебирає ліміти. Однак, умови так званого продажу повітря не прості.Ігор Лупальцов (голова Нацагентства екологічних інвестицій України): "Про що говорить світ, він говорить питань ніяких не немає, ми готові працювати по 17 статті і готові купувати у вас право на викиди, але за ці гроші ви зобов'язані нам в 2013 році показати яких реальних скорочень ви досягли, тобто ви розумієте що це виходить не зовсім товар, це швидше за все кредит який виданий нам, абсолютно цільовий кредит".За умовами договору отримані кошти необхідно вкладати у запровадження енергозберігаючих технологій, удосконалення очистки стічної та питної води тощо. Однак, українці поки не надто поспішають заощаджувати, констатують екологи і додають - якщо до 2013 року Україна не виконає договір, на продовження співпраці годі розраховувати.Олексій Пасюк (еколог): "За всіма умовами це має бути використано дуже-дуже, скажімо цільове призначення, якщо потім хтось дізнається що Україна витрачає цих грошей на пенсії чи на заробітну плату, то мабуть це буде остання домовленість".Суму, яку Україна отримає від проданих квот, чиновники називати не хочуть, кажуть - це конфіденційна інформація. Відомо лишень, що перший платіж від японців надійде вже у травні.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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