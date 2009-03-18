Гроші за імідж

Напіарилися на 100 тисяч доларів.

Саме стільки витратили БЮТ і “Партія регіонів” у першому півріччі минулого року на покращення свого іміджу в США.Про це сказано в звіті Мінюсту США про діяльність лобістських компаній, що представляють інтереси іноземних держав, організацій і приватних осіб у Сполучених Штатах - пише газета “Дело”.Так, Блок Тимошенко заплатив одній з компаній майже 31 тисячу доларів за проведення роботи зі зв’язків з громадськістю. “Партія регіонів”, у свою чергу, витратила близько 64 тисяч доларів на послуги з політичного консалтингу і зв`язків зі ЗМІ.Утім, ці суми є більш, ніж скромними у порівнянні з тим, що у 2007 році Україна витратила на представництво своїх інтересів у США близько мільйона доларів. Найчастіше, згідно звіту Мінюсту США, послугами лобістів користувалися структури Росії, України, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Естонії і Нагірного Карабаху.