"Грошовий" бунт

У Львові вкладники банку "Надра" заблокували центральне відділення банку.

Людей обурило зменшення у 10 разів щоденної разової виплати, на яку розбили їхні депозити - з тисячі до ста гривень. Вкладники нарікають, що чергу за грішми займають з половини п’ятої ранку, а чекати денної виплати доводиться до вечора. Люди розповідають, що аби отримати власні гроші, ледь не з рук забирають їх у тих, хто сплачував у банку кредит. Рената Чорна (вкладник банку "Надра"): "Сьогодні вони нам зранку кажуть, що будуть платити по 100 гривень в день. - Яка у вас сума депозиту? - 4 тисячі доларів. Тобто по 100 гривень мені треба буде ходити роки два, день в день."Вкладники банку вимагають від адміністрації банку у Києві та Нацбанку України повернути депозити, термін яких минув. А також забезпечити можливість отримання у відділеннях банку та банкоматах заробітної плати та стипендій. У четвер пікетувальники не пускали до приміщення лише клієнтів банку. Завтра мають намір не пускати на робочі місця уже працівників банку. Нагадаємо, з 10 лютого Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку "Надра" терміном на 1 рік.