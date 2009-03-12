19:48
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Грошовий" бунт

18:46, 12 березня 2009 234

У Львові вкладники банку "Надра" заблокували центральне відділення банку.

Людей обурило зменшення у 10 разів щоденної разової виплати, на яку розбили їхні депозити - з тисячі до ста гривень. Вкладники нарікають, що чергу за грішми займають з половини п’ятої ранку, а чекати денної виплати доводиться до вечора. Люди розповідають, що аби отримати власні гроші, ледь не з рук забирають їх у тих, хто сплачував у банку кредит. Рената Чорна (вкладник банку "Надра"): "Сьогодні вони нам зранку кажуть, що будуть платити по 100 гривень в день. - Яка у вас сума депозиту? - 4 тисячі доларів. Тобто по 100 гривень мені треба буде ходити роки два, день в день."Вкладники банку вимагають від адміністрації банку у Києві та Нацбанку України повернути депозити, термін яких минув. А також забезпечити можливість отримання у відділеннях банку та банкоматах заробітної плати та стипендій. У четвер пікетувальники не пускали до приміщення лише клієнтів банку. Завтра мають намір не пускати на робочі місця уже працівників банку. Нагадаємо, з 10 лютого Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку "Надра" терміном на 1 рік.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
430
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
321
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
740
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19586
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 600
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук