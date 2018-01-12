Гройсман нажахав сумою боргу, яку Україна повинна повернути міжнародним кредиторам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав жахаючу загальну суму, яку державі надали міжнародні кредитори. Так, українці заборгували понад половину ВВП.

Про це політик заявив в інтерв'ю журналу Forbes.

Наразі борг становить 83 % від ВВП країни, що сягає 1,9 тисячі доларів у перерахунку на одного українця. Володимир Гройсман пояснив, що попередня влада не залишила коштів для зменшення катастрофічних позик, відтак сума боргу накопичилась.

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"Зараз зовнішній економічний борг України складає 83%. Це був загальний розбій. Попередній режим приніс країні колосальний збиток. Далі йшла анексія Криму та вторгнення на Схід України. Все це разом було для нас безпрецедентним викликом", – зазначив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр додав, що Арсеній Яценюк, який очолив уряд після Революції Гідності, застав державний бюджет з сумою 108 тисяч гривень.