Гройсман озвучив рік, до якого всі облцентри України з'єднають якісними дорогами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава послідовно виконує план відновлення дорожнього господарства, у тому числі на місцевому рівні та в рамках відновлення прикордонної інфраструктури. І вже до 2022 року всі обласні центри країни будуть з'єднані якісними дорогами.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Читайте також: Гройсман заявив про свій намір йти на вибори

"Цього року нам вдалося підготуватися до сезону дорожніх робіт і швидко розпочати ремонти й будівництво. Доріг розбитих багато – будемо відновлювати. У нас є програма до 2022 року, яка в тому числі передбачає поєднання всіх обласних центрів якісними дорогами. Виконуємо її. Цього року вперше виділяємо 11 млрд грн на місцеві дороги", – сказав Володимир Гройсман.

А також додав, що він бачить потребу додаткової уваги до прикордонної інфраструктури.