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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Гройсман озвучив рік, до якого всі облцентри України з'єднають якісними дорогами

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Гройсман озвучив рік, до якого всі облцентри України з'єднають якісними дорогами
Гройсман озвучив рік, до якого всі облцентри України з'єднають якісними дорогами / golos.ua

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава послідовно виконує план відновлення дорожнього господарства, у тому числі на місцевому рівні та в рамках відновлення прикордонної інфраструктури. І вже до 2022 року всі обласні центри країни будуть з'єднані якісними дорогами.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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"Цього року нам вдалося підготуватися до сезону дорожніх робіт і швидко розпочати ремонти й будівництво. Доріг розбитих багато – будемо відновлювати. У нас є програма до 2022 року, яка в тому числі передбачає поєднання всіх обласних центрів якісними дорогами. Виконуємо її. Цього року вперше виділяємо 11 млрд грн на місцеві дороги", – сказав Володимир Гройсман.

А також додав, що він бачить потребу додаткової уваги до прикордонної інфраструктури.

 

Теги: Новини політики Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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