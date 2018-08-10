13:25
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Група компаній EVO та Rozetka планують об’єднатися

179 Читать новость на русском
Група компаній EVO та Rozetka планують об’єднатися
Група компаній EVO та Rozetka планують об’єднатися / Фото з відкритих джерел

Інтернет-супермаркет Rozetka, а також група компаній EVO планують об'єднатися. Спільно компанії планують вибудувати екосистему для покупців і продавців і створити більше можливостей на своїх платформах.

Про це заявив засновник Rozetka.ua Владислав Чечоткін у своєму Facebook.

"В результаті планованої угоди Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO. Частка засновників EVO трансформується в частку в об'єднаній компанії. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами залишиться незмінним", – запевнив Чечоткін.

Читайте також: Сервіс Apple Pay запрацював для клієнтів "Ощадбанку": як підключити послугу

За його словами, об’єднана компанія буде активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії.

Підписання угоди відбудеться після дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію в Україні.

Що таке EVO? Це українська продуктова IT-компанія, яка створює маркетплейси, на яких підприємці продають свої товари та надають послуги. Ця компанія – один з лідерів ринку електронної комерції України. Компанія розвиває такі проекти: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business - в Україні; Deal.by, Satu.kz – в Білорусі і Казахстані.

Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягати цієї осені: поради українських модних блогерів
сьогодні, 13:00 Що одягати цієї осені: поради українських модних блогерів
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сьогодні, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сьогодні, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сьогодні, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 серпня, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук