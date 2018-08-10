Група компаній EVO та Rozetka планують об’єднатися

Інтернет-супермаркет Rozetka, а також група компаній EVO планують об'єднатися. Спільно компанії планують вибудувати екосистему для покупців і продавців і створити більше можливостей на своїх платформах.

Про це заявив засновник Rozetka.ua Владислав Чечоткін у своєму Facebook.

"В результаті планованої угоди Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO. Частка засновників EVO трансформується в частку в об'єднаній компанії. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами залишиться незмінним", – запевнив Чечоткін.

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За його словами, об’єднана компанія буде активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії.

Підписання угоди відбудеться після дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію в Україні.

Що таке EVO? Це українська продуктова IT-компанія, яка створює маркетплейси, на яких підприємці продають свої товари та надають послуги. Ця компанія – один з лідерів ринку електронної комерції України. Компанія розвиває такі проекти: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business - в Україні; Deal.by, Satu.kz – в Білорусі і Казахстані.