11:58
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Група компаній "Укрлендфармінг" розпочала весняно-польові роботи в шести областях України

      29 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг" розпочала весняно-польові роботи
      "Укрлендфармінг" розпочала весняно-польові роботи

      Зокрема, група компаній засіяла вівсом 57 га в Тернопільській області.

      Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" станом на 14 березня розпочала весняно-польові роботи в шести областях України. Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора з виробничих питань Віктор Спаський.

      У зв'язку з підвищенням температури повітря і формування фізичної стиглості грунту проводиться ранньовесняне закриття вологи. Такий агрономічний прийом проведено на більш ніж 8 тис. га землі переважно у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Також почалися польові роботи у Вінницькій та Житомирській областях,
      сказав Спаський.

      При цьому, він зазначив, що на інших територіях групи компаній "Укрлендфармінг" заплановані роботи будуть проводиться при досягненні оптимальних метеорологічних умов. Крім того, зазначив Спаський, група компаній вже почала сівбу вівса в Тернопільській області. За його словами, на сьогодні цією культурою засіяно 57 га.

      Він також додав, що група компаній завершує підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку на всій території України.

      "Ми завершуємо підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку на всій території України і вносимо заплановані добрива у відповідності до технологічних карт під ярі культури", сказав Спаський.

      За його словами, на сьогодні внесення добрив здійснюється під кукурудзу на зерно, соняшник, сою та кукурудзу на силос.

      Як повідомлялось раніше, у 2019 році завдяки вдалим погодних умов, більша частина посівів озимих групи компаній "Укрлендфармінг" знаходиться в хорошому стані. Згідно з даними Мінагропроду, 7 березня в семи областях України розпочалися весняно-польові роботи. "Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.

      blog_ava
      Кому вигідне повернення Саакашвілі в Україну
      сьогодні
      3172
      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні , 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      3676
      День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      сьогодні , 09:15 День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      Євгенія Мазур 466
      Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      сьогодні , 08:43 Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      Артем Овдієнко 1316
      Динамо – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
      сьогодні , 08:05 Динамо – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
      349
      Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      сьогодні , 08:03 Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      3897
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук