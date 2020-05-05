Група "Нафтогаз" профінансувала для військового госпіталю системи забезпечення хворих киснем

Головний військовий госпіталь отримав нові системи постачання кисню, які дозволять обладнати 33 лікарняних місця для прийому пацієнтів з COVID-19. Устаткування вартістю у понад 400 тисяч гривень закупили коштом групи "Нафтогаз".

"Компанії групи "Нафтогаз" як соціально відповідальні компанії активно долучилися до боротьби з коронавірусом. Компанія допомагає медичним закладам, районним лікарням, амбулаторіям, місцевим громадам на територіях нашої присутності", – сказав заступник гендиректора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування" В'ячеслав Чаус.

Серед придбаного устаткування – панелі розподілення медичних газів та зволожувачі з флуометрами чеського виробництва. Таке обладнання дозволить рятувати життя багатьох пацієнтів, які потребують кисневої підтримки як під час пандемії, так і після її завершення.

"Всі ці прилади – уніфіковані і можуть бути використані у будь-якому відділенні, де є можливість підключення до кисневої терапії. Може їх використовуватися і в палатах інтенсивної терапії, і в додатково обладнаних палатах", – зазначив начальник НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.

Нам пощастило і з партнерами, і з постачальниками. Цей проєкт був можливий завдяки співпраці з групою "Нафтогаз", "Укргазвидобування", які дуже швидко відгукнулися на наше прохання і дозволили нам закупити обладнання, яке у звичайних умовах нам довелося б чекати декілька місяців,

– розповів голова благодійної організації "Благодійний фонд "Центр допомоги" Юрій Когутяк.

З початку карантину компанії групи "Нафтогаз" активно допомагають у боротьбі з коронавірусом як у столиці, так і в регіонах. Це і закупівля обладнання для лікарень, засобів захисту та дезінфекції. Наразі сума допомоги перевищила 12 млн грн і за словами представників групи компаній, ця підтримка триватиме і надалі.