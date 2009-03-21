ГТС модернізують

Україна вже знає як вдосконалити свою газотранспортну систему.

Незадовго до донорської конференції в Брюсселі, на якій обговорюватимуть питання української ГТС, держава визначила план її модернізації. Так, на вдосконалення системи потрібно 7 років і близько 3 мільярдів доларів. За цей час планують реконструювати значну частину компресорних станцій і газопроводів, а також побудувати значну кількість нових газовимірювальних станцій.В першу чергу займуться ж технічним станом газопроводів і підземних сховищ газу, а також впроваджуватимуть нові сучасні технології для транзиту та зберігання блакитного палива. Серед пріоритетних об'єктів: Західний та Південний транзитні коридори, підземні сховища газу Більче-Волицько-Угерське і Богородчанське; газовимірювальні станції "Вужгород", "Берегово", "Дроздовичі", "Теково", "Орловка". Нагадаємо, Конференція донорів для модернізації української ГТС відбудеться 23 березня в Брюсселі.