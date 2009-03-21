ГТС модернізують

Україна вже знає як вдосконалити свою газотранспортну систему.

Незадовго до донорської конференції в Брюсселі, на якій обговорюватимуть питання української ГТС, держава визначила план її модернізації. Так, на вдосконалення системи знадобиться 7 років і близько 3 мільярдів доларів. За цей час планують реконструювати значну частину компресорних станцій і газопроводів, а також побудувати значну кількість нових газовимірювальних станцій.В першу чергу займуться ж технічним станом газопроводів і підземних сховищ газу, а також впроваджуватимуть нові сучасні технології для транзиту та зберігання блакитного палива. Серед пріоритетних об'єктів: Західний та південний транзитні коридори, підземні сховища газу Більче-Волицько-Угерське і Богородчанське; газовимірювальні станції "Вужгород", "Берегово", "Дроздовичі", "Теково", "Орловка".Та про ці плани можна забути, якщо Європа не надасть кредиту. Саме питання коштів на модернізацію обговорюватимуть 23 березня у Брюсселі на конференції донорів. Втім, її проведення ще не означає автоматичне надання кредиту. Як заявив Президент України Віктор Ющенко, необхідною умовою для надання коштів на ГТС є відновлення повноцінної співпраці України з Міжнародним Валютним фондом. Адже, на думку Ющенка, відсутність співпраці з МВФ насторожує інші міжнародні фінансово-кредитні інституції, а відтак значно зменшує ймовірність отримання кредиту.