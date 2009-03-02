Блиск і гламур - рецепт від Gucci на осінь-зиму 2009-2010.

Найсвіжіша колекція від відомого бренду - повернення у 80-ті, коли, як висловилася дизайнерка Фріда Джанніні, "Виходити в світ було стилем життя".Натхненням для колекції стала модель та фешн-ікона вісімдесятих Тіна Чоу. Попри переважно темну кольорову палітру, тканини - блискучі, що надає цілій колекції відчуття "диско". Силует - видовжений, акцент робиться на ноги. У моді - вузькі шкіряні штани, високі підбори, блискучий вечірній одяг.Часто замість штанів на моделях - леггінси, а замість довгих вечірніх суконь - своєрідні довгі футболки, прикрашені блискітками. В одній із таких "футболок" та леггінсах з'явилася наприкінці показу Джанніні. Вона виглядала просто неперевершено.