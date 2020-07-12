Син Авакова і депутати розважалися на вечірці в клубі Києва, їх охороняла поліція, – Лещенко
У київському клубі у ніч проти 12 липня відбулася гучна вечірка: святкували день народження депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Поліція тим часом не штрафувала заклад і відвідувачів за порушення карантину, а охороняла сина Авакова, депутата від "Слуги народу" Бакумова та екснардепа Віталія Хомутинніка.
Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналу опублікував журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко.
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Він пише: на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в порушення правил карантину, але й охороняла учасників.
А охороняти було кого – адже на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити,
– зазначив Лещенко.
На відео, яке додав до свого посту Лещенко, інста-сторі дівчини, яка була на тій вечірці ввечері. Однак на ній важко розпізнати серед натовпу людей відомих у політикумі персон.
За відповідною локальною міткою нічного клубу Perfect Place у інстаграмі люди масово викладали фото і відео з нічної вечірки 12 липня. Вона проводилася без дотримання санітарно-епідемічних вимог, відвідувачі не мали одягнутих масок і ні про яку соціальну дистанцію не йшлося.
Що відомо про роботу нічних клубів під час карантину
- Кабмін урівняв час роботи нічних клубів і театрів під час карантину. Тепер ці заклади можуть працювати до 23:00. Користувачі у соцмережах жартують, що відтак клуби стали не нічними, а "вечірніми".
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи під час карантину. Закрили щонайменше вже 4 нічні клуби.
- Відвідувачі вечірок, які відбуваються і всередині закладів, і надворі, зазвичай не дотримуються рекомендацій МОЗ і за не носіння масок мали б отримувати штрафи.
- Не краща ситуація й в Одесі. У соцмережах часто з'являються відео та фото гучних нічних гулянь.