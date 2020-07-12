У київському клубі у ніч проти 12 липня відбулася гучна вечірка: святкували день народження депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Поліція тим часом не штрафувала заклад і відвідувачів за порушення карантину, а охороняла сина Авакова, депутата від "Слуги народу" Бакумова та екснардепа Віталія Хомутинніка.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналу опублікував журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко.

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Він пише: на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в порушення правил карантину, але й охороняла учасників.

А охороняти було кого – адже на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити,

– зазначив Лещенко.

На відео, яке додав до свого посту Лещенко, інста-сторі дівчини, яка була на тій вечірці ввечері. Однак на ній важко розпізнати серед натовпу людей відомих у політикумі персон.

За відповідною локальною міткою нічного клубу Perfect Place у інстаграмі люди масово викладали фото і відео з нічної вечірки 12 липня. Вона проводилася без дотримання санітарно-епідемічних вимог, відвідувачі не мали одягнутих масок і ні про яку соціальну дистанцію не йшлося.

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