Гугльогоголь
11:33, 1 квітня 2009 269
Не Google, а Гоголь.
Саме так сьогодні називається для користувачів з України найпопулярніший пошуковий інтернет-сервіс. На один день -1 квітня - у назві сайту переставили букви і додали відомий гоголівський ніс. Усе це, кажуть у компанії, з нагоди дня народження Миколи Васильовича, 200-річчя з дня народження якого відзначають саме сьогодні. Концепцію цього святкового логотипу, мовляв, підказав сам ж Гоголь, який свого часу, переставивши літери, перейменував гротескну повість "Сон" у "Нос". Клікнувши по першоквітневому логотипу, користувачі відразу ж отримують інформацію про Миколу Гоголя.
Джерело: 24 Канал
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