"Наша гуманітарна пошта Meest готова приймати допомогу від усіх бажаючих.
Якщо ви бажаєте відправити гуманітарну допомогу в Україну, вам необхідно привезти або надіслати речі в одне із наших представництв закордоном. Ми відправимо вашу допомогу до організацій, які відповідають за її розповсюдження в Україні", – пояснюють у компанії.
Перелік представництв, які приймають гуманітарну допомогу в Україну
MEEST CANADA
Toronto, Canada, 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON, M8Z 2X3
+1-800-361-7345
+1-416-236-2032
MEEST USA
New Jersey, USA, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064
+18002889949
+7326341517
MEEST SPAIN
Meest Spain SLU, 28946, calle Gavilan, 25, Fuenlabrada, Madrid, Spain
+34 911 124 912
+34 680 303 846
+34 680 304 371
MEEST FRANCE
51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris,
+33 766 453 523
+33 6 03 19 60 86
PREMIER COURRIER, Rue Paulin de Nole, 18, Amabares-et-Lagrave, 33440
+33 758 494 170
MEEST UK
UKay Shopping, E10 7QZ, Unit 2 Cromwell Ind Estate
+44 203 441 78 57
+44 0791 506 74 75 (WhatsApp)
+44 791 506 74 75 (Viber)
Meest ITALY
Eldorado S.A.S. – ITALY
Meest Milano, забір з дому
+393 889 826 138
+393 270 259 707
+393 889 826 138
Eldorado S.A.S. – ITALY
Meest Rome, Rome, Italy, via Ostiense, 37, Rome, 00154
+393 887 278 282
+390 686 926 328
Eldorado S.A.S. – ITALY
Meest Napoli, via Giuseppe Ricciardi, 5, Napoli, 80142
+393 270 038 080
+3 908 119 553 873
Eldorado S.A.S. – ITALY
Meest Avellino, via Serafino Soldi, 34, Avellino, 83100
+393 890 011 115
+390 825 792 439
Eldorado S.A.S. – ITALY
Meest Salerno, via Clemente Mauro, 15, Salerno, 84123
+390 899 254 604
MEEST GREECE
ESPERIA TRAVEL, Viktoros Ougko str., 48-50 Athens, 10438
+306 948 237 807
+302 105 229 731
SENGERIDIS – GREECE
SENGERIDIS TOURS, Pireos, 1 Athens, 10552
+302 105 239 788
+306 945 031 582
MEEST POLSKA
ul. Metalowców 51, 39-200, Dębica
8.00 – 22.00
Natalia Deneka, tel.: +48 532 843 486
Щиро дякуємо всім, хто допомагає Україні. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні,
– йдеться у повідомленні.
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