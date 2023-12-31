У розвідці проінформували про ці оцінки, а також пояснили, на що це вказує. Окрім того, у ГУР МО також вказали на побоювання окупантів.

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Як окупанти оцінюють перебіг війни в Україні

Як повідомили у ГУР, у Кремлі особливо наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. Водночас радники Владіміра Путіна дотримуються думки, що Захід продовжуватиме підтримувати Україну у 2024 році, а це – буцімто "нєдопустімо і опасно". Окрім того, у Росії заявляють, що збереження Україною виходу до Чорного моря прозахідний вектор розвитку – це загроза, яка у майбутньому може призвести до набагато більших проблем.

Чи не найбільшою небезпекою у Кремлі вважають тотальну огиду й зневагу до "руського міра" та Росії у цілому. Тому окупанти вже думають над стратегію, як "привабити" російськомовне населення.

У Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову. Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у кремлі. Аби знову "привабити" колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ майбутнього" для українців при різних сценаріях "сво",

– повідомили у розвідці.

У Кремлі не уточнюють, що саме мають на увазі, однак московські "експерти" наголошують, мовляв, "вирішити проблему всередині України на користь Росії можна лише кардинальною зміною еліт та силовими чистками".

Говорячи про перебіг війни, у Кремлі вважають, що довга так звана "спецоперація" може призвести до дестабілізації всередині самої Росії. Тож у ГУР МО припускають, що у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику.

Росія готує ІПСО проти України

Російські загарбники готують інформаційно-психологічні операції проти України. Як повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, мовиться не лише про ІПСО на свята, а загалом про цілу кампанію.

За словами Юсова, мета ворога не змінилися – він прагне розхитати єдність, демотивувати суспільство, розколоти та зрештою зламати волю до опору. Окрім того, ІПСО націлені й на країни Заходу, щоб послабити проукраїнську коаліцію, підтримку України в економічному й військовому планах.

Водночас у розвідці долали, що воєнно-політичне керівництво зараз активно працює для зриву планів ворога й захисту українських інтересів.