Гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський тур: що треба знати про турне українських рокерів

Уже 1 листопада український поп-рок-гурт "Фіолет" розпочинає всеукраїнський тур на підтримку презентованого два тижні тому альбому "Aurora". Він – четвертий для музикантів.

LifeStyle 24 розпитав фронтмена колективу Сергія Мартинюка про те, чим наповнені нові композиції студійника та які із 14 його робіт планують екранізувати.

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Ваш минулий тур відбувся всього півроку тому. Де брали сили й натхнення на підготовку до наступного?

Навесні цього року ми їздили Україною з акустичною програмою. Це турне – електричне: з більшим музичним навантаженням та надривом у голосі. Репетиції до нього тривали по 3-4 дні щотижня протягом майже півроку. На сценах міст, які відвідаємо, хочемо не просто відіграти нові пісні й пригадати композиції, яким по 5-7 років. Концерт для нас – це свого роду драматургія: ми працюємо над інтро, продумуємо те, як будемо спілкуватися з аудиторією, додамо у виступи елементи шоу та подбаємо про декор.

Скільки міст охопить тур, який стартує вже завтра?

Зі своїми піснями ми відвідаємо 15 міст. Розпочнемо з Дніпра, а 27 листопада завершимо концертом у Києві. Заїдемо в Суми, Тернопіль, Одесу, Львів та інші точки.

Гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський тур

Під час презентації альбому "Aurora" ви казали, що серед його композицій є такі, які ви присвятили тим, кого цькували, кому заважали досягнути мети, але вони так просто не здалися. Чому вирішили обрати центровою саме цю тему?

Пісні студійника, над яким ми два роки тому почали працювати у Луцьку, різні: і про любов, і для мами, є також композиції мотиваційного й соціального характерів. Це вперше так вийшло, що за 9 років існування гурту "Фіолет" ми написали альбом, який має чіткий концепт. Це присвята усім тим людям, які попри труднощі, що існують навколо, рухаються до своєї мрії. Нашими піснями прагнемо нагадати: той момент, коли ви стикаєтеся із сумнівами, розчаруваннями, поразками й падіннями, – це ознака того, що ти рухаєшся та хочеш змін. Всі пісні об’єднані життєствердним характером: і "Космос за нас", і "Мелодрама", і "Не сам", яку я присвятив мамі. Під клавіші зіграємо "Чорний романс" та "Два світи", вони депресивні, але без цього ти не зрозумієш, що таке життєвий кайф у дрібницях. Загалом альбом "Aurora" став для нас як новим етапом у творчості, так і підсумком нашої діяльності. Ми вважаємо, що він виконав свою функцію. Зрештою, студійник нарівні слухали з Джамалою та Hardkiss в iTunes і Google Play (1-ше та 2-ге місця відповідно – LifeStyle 24).

Гурт "Фіолет", фото з Facebook-сторінки гурту

Півроку тому ви презентували відеокліп на пісню "Кохана", який вже назбирав понад мільйон переглядів у You Tube. Якої наступної екранізації чекати вашим фанатам, зокрема з нового альбому?

Відзняти відео хочемо на 3-4 треки або навіть на половину. Кліп "Кохана" нам екранізувало подружжя Віталія і Варвари Шевчуків, він коштував нам усього 4 тисячі гривень (сміється). Серед композицій, які можуть з’явитися у відеоверсії, – "Не сам". Є думка, щоби наші шанувальники познімали відео зі своїми мамами, показали, як вони їх люблять. Але наразі це робоча версія, бо хочеться, щоби відеоматеріал був якісним. Ще у планах відзняти кліп на пісні "Психопати" й "Життя прекрасне".

Дивіться кліп гурту "Фіолет" пісню "Кохана":

А які пісні з нового альбому гурту "Фіолет" "Aurora" сподобалися вам найбільше? В якому місті завітаєте на їхній концерт? Діліться в коментарях.