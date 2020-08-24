В одному з гуртожитків навчального військового центру "Десна" у Чернігівській області 24 серпня стався вибух. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув.

Інформацію про вибух і постраждалих підтвердили в пресслужбі навчального центру "Десна".

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Що відомо про вибух у гуртожитку "Десни" і постраждалих

Вибух стався близько 17:30 на території 169-го Навчального центру.

У навчальному центрі кажуть, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

Від вибуху постраждали ще двоє військових та дівчина, яка була в гостях . Постраждала перебуває у важкому стані.

. Постраждала перебуває у важкому стані. На місці вибуху працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи та слідча група Нацполіції.

Посад та імен загиблого і постраждалих на "Десні" в пресслужбі не вказують. Військові наголосили: "Родичам повідомляють особисто командири підрозділів".

Що відомо про навчальний центр "Десна"? Це військова частина Збройних Сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ.



Підпорядковується безпосередньо командуванню сухопутних військ. Розташована в селищі Десна Чернігівської області.

Військовий навчальний центр "Десна" на мапі: