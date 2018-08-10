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Гусовський про затоплення розкопок на Поштовій: головна проблема у небажанні влади її вирішувати

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Сергій Гусовський
Сергій Гусовський / 112.ua

Головна проблема навіть не у воді, що другий день поспіль заливає розкопки – квартал стародавнього Києва на Поштовій площі. Проблема у відсутності координації міської влади і її небажання вирішувати проблему.

Про це заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" Київ Сергій Гусовський 10 серпня під час громадської акції на Поштовій площі, яку організували через потоп на місці розкопок.

Другу добу поспіль вода заливає археологічні знахідки часів Київської Русі на Поштовій площі. Члени ініціативної групи, які опікуються пам'яткою археології, заявляють: цінні артефакти під серйозною загрозою знищення. Своєю чергою, ні працівники комунальних підприємств, ні чиновники, донині не спромоглись на жодні заходи для вирішення проблеми. Зокрема, представники Управління охорони культурної спадщини КМДА, які лише сьогодні прибули на місце надзвичайної події, ознайомились з ситуацією, але не визначились щодо своїх подальших дій. А представник КП "Київводоканал" пояснив, що зношені труби, які й спровокували лихо, нині замінити не можуть. Причина – водопровід не знаходиться на балансі підприємства.

"Всі ці труби не знаходяться на нашому балансі. Нам ніхто їх раніше не показував", – заявив працівник "Київводоканалу". Представник комунального підприємства також додав, що нині витік води призупинили, перекривши загальне водопостачання Поштової площі.

Своєю чергою, Сергій Гусовський заявляє: ситуація, що склалася – показова. Адже в той час, коли влада намагається зняти з себе будь-яку відповідальність, громадськість черговий раз виконує функцію міста.

Теги: Новини політики Новини Києва Самопоміч Київрада КМДА
Джерело: 24 Канал
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