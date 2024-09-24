Солдата підозрюють у пособництві, комбата – в одержанні та передачі хабаря. Оскільки Офіс генпрокурора заявив, що комбат пропонував винагороду й своєму вищому керівництву.

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Що відомо про справу щодо хабарництва

Офіс генпрокурора заявив, що повідомили про підозру командиру батальйону та солдату однієї з військових частин. Зокрема, їм інкримінують:

підполковнику – факт одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди службовій особі;

його підлеглому – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.



Про підозру повідомили комбату та солдату на Закарпатті

Слідство розповіло, яку схему зафіксували. Зокрема:

за 1300 доларів командир батальйону, який залучив солдата у ролі посередника, мав забезпечити включення іншого підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття – у тиловій частині;

щоб реалізувати наміри, підполковник намагався підкупити вище керівництво – запропонував 5 000 доларів за кількох військових.

Проте дії комбата та солдата викрили. В Офісі генпрокурора розповіли, що:

солдата-посередника викрили після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів;

його керівника – під час передачі 5 000 доларів хабаря.

Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Також слідство перевіряє, чи не причетні до корупційної схеми інші особи.

