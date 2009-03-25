Хабарам - ні!

З початку року на хабарах спіймали 44 співробітники ДАІ.

На хабарах з початку року впіймали 44 співробітники ДАІ, а при спробі дати хабар було затримано більше тисячі водіїв. В ДАІ дають поради і власним співробітникам - аби убезпечитися від можливих провокацій, бесіду із водієм при складанні протоколу фіксувати звукозаписуючим пристроєм, щоправда завчасно попередити про це водія. Водночас самі водії кажуть - відкупитися від даішника не складно - все вирішують 100-200 гривень. У Департаменті ж державної автомобільної інспекції закликають - грошей інспекторам не давати, а якщо вимагають - телефонувати на гарячу лінію.Сергій Коломієць (начальник Департаменту ДАІ МВС України): "На кожній машині ДАІ повинен бути телефон гарячої лінії області. Це наша вимога, я вважаю, що повинно бути так, якщо це вже не так, це є порушення з боку працівників ДАІ. Зателефонувати і сказати: тут в даному випадку в мене вимагають то-то і то-то."Юристи ж нагадують - якщо в руках даішника з’являється звичайна відеокамера або фотокамера - це нічим водію не загрожує. Олена Сапожко (юрист): "Просто так сидячи в машині, якийсь співробітник який там своїм фотоапаратом щось там щолкає, при цьому немає спеціального розпорядження знаходитись саме в цьому місці і нести цей обов’язок, вести цю аудіовідеозйомку - така зйомка не приймається. Як доказ - не може бути прийнята."Крім того юристи зазначають - якщо водій не визнає правопорушення, він обов’язково має вказати це у своєму поясненні в протоколі. Так у разі потреби буде легше відстоювати свою позицію в суді чи перед керівництвом того інспектора, який зафіксував порушення. Юридична практика доводить - виграти справу проти ДАІ в суді доволі просто. У Державтоінспекції скаржаться, що суди здебільшого стають на бік водія. Так, якщо минулого року позбавляли прав кожного четвертого водія, який підпадав під таке покарання, то з початку року суди позбавили прав лише кожного одинадцятого правопорушника.