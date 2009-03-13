Хабарник року

З рекордним хабарем - у 4,5 мільйони гривень на Київщині затримано голову одного з сіл Баришівського району.

Гроші чиновниця вимагала за сприяння у виділенні майже 9 гектарів землі у представників юридичної структури, яка планувала заснувати дачний кооператив на сільських землях. Жінку затримали під час передачі хабара одразу в приміщенні сільради.Олена Мельник (прес-секретар ГУБОЗ МВС України): "Під час затримання жінка поводила себе вкрай зухвало і навіть спробувала знищити речові докази,але на заваді стали працівники антикорупційного бюро ГУБОЗ. За матеріалами наших працівників Генеральною Прокуратурою порушено кримінальну справу за досить серйозною статтею-отримання хабаря в особливо великих розмірах".Під час обшуку в приміщеннях сільської ради оперативники спецпідрозділу з організованою злочинністю вилучили речові докази, зокрема, чорнові записи щодо оборудок із землею. У суботу Печерський районний суд Києва обере міру запобіжного заходу для хабарниці.