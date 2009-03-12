Хабарництво на АЕС
22:55, 12 березня 2009 310
Гендиректора атомної станції звинуватили у хабарництві.
Служба Безпеки України порушила кримінальну справу проти ряду посадовців Південноукраїнської атомної електростанції за фактом розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах. Головний фігурант скандальної справи - генеральний директор АЕС. В повідомлені СБУ йдеться, що посадовці атомної станції, діючи у змові незаконно заволоділи сумою у понад 13 мільйонів гривень. Слідство вже з’ясувало, що для легалізації цих грошей співучасники використали фіктивні контракти з підставними комерційними структурами.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі