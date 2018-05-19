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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Хаббл" зробив ефектне фото галактики, яка "лежить на боці"

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Дивовижний знімок галактики NGC 1032
Дивовижний знімок галактики NGC 1032 / Фото з відкритих джерел

Телескоп "Хаббл" зумів зробити дивовижний знімок галактики NGC 1032. Вона має такий вигляд, наче "лежить на боці".

Знімок опублікований на сайті телескопу.

Галактика, що "лежить на боці", розташована на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Кита. Такий особливий вигляд вона має через особливе розташування по відношенню до нашої планеті.

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Щоправда, науковці зауважують, що через незвичайний ракурс ми не можемо роздивитися всієї краси NGC 1032.

NGC 1032 є S0-спіральною галактикою – це щось середнє між кулястими еліптичними спіральними галактиками, такими як Чумацький Шлях. Форма NGC 1032 нагадує дзигу, сплюснуту зверху і знизу.

Галактика наче "лежить на боці"

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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