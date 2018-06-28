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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Хакери можуть зламати будь-який смартфон через акумулятор

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Хакери можуть зламати будь-який смартфон через акумулятор
Хакери можуть зламати будь-який смартфон через акумулятор / Фото з відкритих джерел

Група дослідників зробила заяву, що хакери можуть зламати будь-який смартфон через акумулятор. Про це вони розповіли під час симпозіуму Privacy Enhancing Technologie.

Про це пише akket.com.

Аби перевірити цю гіпотезу залучили фахівців із Техаського університету в Остіні та Єврейського університету в Єрусалимі та Техніона (Ізраїльського технологічного інституту). Вони дійшли висновку, що зробити це дійсно можливо. Але на це здатні лише досвідчені хакери.

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Коли людина користується смартфоном, то смартфон вираховує багато факторів для оптимізації енергоспоживання, в тому числі додатки, які використовує користувач, а також силу натискання на екран, підключення до мереж операторів тощо. Вся ця інформація може бути перехоплена хакерами.

Таким чином на будь-який мобільний пристрій може потрапити вірус або інше шкідливе забезпечення.

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Теги: Техно хакери Смартфони
Джерело: 24 Канал
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