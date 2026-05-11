Спецрейс до Нідерландів: одного з українців евакуюють із лайнера через спалах хантавірусу, – МЗС

Один громадянин України покине борт лайнера MV Hondius, де виявили хантавірус, у межах часткової евакуації екіпажу. Ще четверо українців продовжують перебувати на судні та супроводжуватимуть його до Нідерландів.

Про перебіг евакуації українців із круїзного лайнера MV Hondius повідомили в МЗС, передає 24 Канал.

Що відомо про евакуацію українців із лайнера, де спалахнув хантавірус?

На борту експедиційного лайнера MV Hondius, де раніше виявили хантавірус, перебувають п'ятеро громадян України. Один із них залишить судно в межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Як повідомили в МЗС України, ознак захворювання серед українців на борту наразі не зафіксовано. Четверо громадян України, які входять до складу екіпажу, поки залишаються на судні та забезпечуватимуть його перехід до Нідерландів. Після прибуття лайнера українських моряків планують направити до медичного закладу для проходження карантину та обстеження.

Українські дипломати підтримують постійний зв'язок із громадянами України на борту. Ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, а також посольств України в Нідерландах та Іспанії й консульства України в Малазі.

Що відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius?

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини з маршрутом до Антарктиди, Фолклендських островів та інших віддалених регіонів. Однак під час подорожі на борту почали фіксуватися тривожні випадки захворювань і смертей. Спочатку раптово помер 70-річний громадянин Нідерландів, а згодом – його 69-річна дружина. Загалом станом на початок травня на судні було зафіксовано щонайменше три летальні випадки.

Ймовірно, перші інфіковані – літня пара з Нідерландів – під час попередньої подорожі до Аргентини, Чилі та Уругваю контактували з природними осередками, де мешкають гризуни, що переносять вірус.

На борту перебували 170 пасажирів і 71 член екіпажу, включно з медичним персоналом. Після виявлення спалаху судно стало на якір біля Кабо-Верде, де люди перебували в ізоляції.

Згодом лайнер прибув до Тенерифе, оскільки, за даними ВООЗ, у Кабо-Верде відсутні необхідні можливості для повноцінної діагностики та лікування. Канарські острови були визначені як найближчий регіон із відповідною медичною інфраструктурою для подальшого обстеження пасажирів і екіпажу.

Що потрібно знати про хантавірус та як він передається?

За даними ВООЗ, хантавірусна інфекція – захворювання, яке передається людині переважно через контакт із гризунами та їхні виділення. У більшості випадків хантавіруси не передаються між людьми, однак існує виняток – вірус Анд, який може поширюватися від людини до людини, хоч і дуже рідко. Саме цей тип, за попередніми даними, виявили щонайменше у п'яти пасажирів і членів екіпажу.

За словами речника Центру громадського здоров'я Миколи Ганіча, в Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. Інкубаційний період хвороби зазвичай становить від 1 до 8 тижнів, після чого можуть з'являтися симптоми:

висока температура,

сильний головний біль,

нудота,

біль у попереку,

порушення сечовиділення.

У тяжких випадках інфекція може призводити до кровотеч, гострого ураження нирок або дихальної недостатності. Один із небезпечних варіантів перебігу починається з гарячки, сильної слабкості та болю в м'язах, а згодом переходить у критичне порушення роботи нирок.

Інша форма хвороби може спочатку нагадувати звичайну вірусну інфекцію, але вже через кілька днів різко ускладнюється ураженням легень: з'являється сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність.