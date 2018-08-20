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Характеристики та ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti з'явились до анонсу

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Характеристики та ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Характеристики та ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / Фото з вільних джерел

Незабаром компанія NVIDIA офіційно анонсує нове покоління відеокарт GeForce на базі архітектури Turing. Користувач із ніком SassyBlackyJackyChan опублікував на порталі Reddit скріншот, на якому видно не лише повні характеристики відеоприскорювача GeForce RTX 2080 Ti, але й ціна новинки.

Про це повідомляється на порталі Reddit.

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Можливості топового відеоадаптера вражають навіть на папері: судячи із специфікацій, новинка отримає 11 ГБ швидкої пам'яті GDDR6, що в тандемі з 352-бітною шиною забезпечить пропускну здатність в 616 Гбіт/с. Базова частота відеоядра складе 1 350 МГц, теплопакет (TDP) – 285 Вт. Мінімальна вимога до блоку живлення – 650 Вт потужності і два восьмиконтактних роз'єми. Максимальна роздільна здатність – 8K (7680 x 4320) з частотою оновлення кадрів 60 Гц.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Сторінка із характеристиками та ціною відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti на сайті PNY

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Характеристики відеоприскорювача NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Але найнесподіванішим відкриттям стала передбачувана ціна. Якщо вірити скріншоту з сайту PNY, то на старті продажів за топову відеокарту доведеться викласти кругленьку суму в розмірі 1 000 доларів (близько 26 470 гривень). З огляду на логістику і націнку рітейлерів, ця цифра в перші місяці після запуску в роздріб може виявитися значно вище.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

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Теги: Ґаджети Техно Ціни NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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