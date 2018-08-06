Характеристики та ціни нових процесорів AMD Ryzen Threadripper 2 розкрили до анонсу
Напередодні офіційної презентації процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління в мережі з’явилися подробиці щодо їх характеристик та цін. Лінійку представлятимуть чотири моделі, на чолі якої стане 32-ядерний процесор Ryzen Threadripper 2990WX.
Про це повідомляє wccftech.
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Друге покоління AMD Ryzen Threadripper включає моделі 2990WX, 2970WX, 2950X і 2920X, де чіпи з індексом WX орієнтовані для творців контенту і розробників, а серія X націлена на геймерів, які потребують топової продуктивності.
Флагманом лінійки став 2990WX з 32 обчислювальними ядрами і 64 потоками. Він побудований за 12-нанометровим техпроцесом Zen + і з коробки працює на максимальній частоті до 4,2 ГГц.
Технічні характеристики процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління:
|Threadripper 2990WX
|Threadripper 2970WX
|Threadripper 2950X
|Threadripper 2920X
|Архітектура
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|Ядра / потоки
|32/64
|24/48
|16/32
|12/24
|Базова частота
|3,0 ГГц
|3,0 ГГц
|3,5 ГГц
|3,5 ГГц
|Boost-частота
|4,2 ГГц
|4,2 ГГц
|4,4 ГГц
|4,3 ГГц
|Кеш (L3)
|64 МБ
|64 МБ
|64 МБ
|64 МБ
|Кеш (L2)
|16 МБ
|12 МБ
|8 МБ
|6 МБ
|TDP
|250 Вт
|250 Вт
|180 Вт
|180 Вт
|Платформа
|TR4 X399
|TR4 X399
|TR4 X399
|TR4 X399
|Ціна
|1 799 доларів (47 620 гривень)
|1 299 доларів (34 390 гривень)
|899 доларів (23 800 гривень)
|649 доларів (17 180 гривень)
Точна дата початку продажів нових чіпів поки не повідомляється.
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