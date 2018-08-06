Характеристики та ціни нових процесорів AMD Ryzen Threadripper 2 розкрили до анонсу

Напередодні офіційної презентації процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління в мережі з’явилися подробиці щодо їх характеристик та цін. Лінійку представлятимуть чотири моделі, на чолі якої стане 32-ядерний процесор Ryzen Threadripper 2990WX.

Про це повідомляє wccftech.

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Друге покоління AMD Ryzen Threadripper включає моделі 2990WX, 2970WX, 2950X і 2920X, де чіпи з індексом WX орієнтовані для творців контенту і розробників, а серія X націлена на геймерів, які потребують топової продуктивності.

Флагманом лінійки став 2990WX з 32 обчислювальними ядрами і 64 потоками. Він побудований за 12-нанометровим техпроцесом Zen + і з коробки працює на максимальній частоті до 4,2 ГГц.

Технічні характеристики процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління:

Threadripper 2990WX Threadripper 2970WX Threadripper 2950X Threadripper 2920X Архітектура 12-нм Zen+ 12-нм Zen+ 12-нм Zen+ 12-нм Zen+ Ядра / потоки 32/64 24/48 16/32 12/24 Базова частота 3,0 ГГц 3,0 ГГц 3,5 ГГц 3,5 ГГц Boost-частота 4,2 ГГц 4,2 ГГц 4,4 ГГц 4,3 ГГц Кеш (L3) 64 МБ 64 МБ 64 МБ 64 МБ Кеш (L2) 16 МБ 12 МБ 8 МБ 6 МБ TDP 250 Вт 250 Вт 180 Вт 180 Вт Платформа TR4 X399 TR4 X399 TR4 X399 TR4 X399 Ціна 1 799 доларів (47 620 гривень) 1 299 доларів (34 390 гривень) 899 доларів (23 800 гривень) 649 доларів (17 180 гривень)

Точна дата початку продажів нових чіпів поки не повідомляється.

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