Харчові алергії

Приготування їжі для більшості людей - це звичне повсякденне заняття, але для декого воно супроводжується додатковими труднощами.

Як, наприклад, для Терези. Вона живе в англійському Норвічі. Члени її родини страждають на алергію і не можуть їсти все, чого забажають. І таких людей в Європі стає все більше.Тереза Хілл (хвора на харчову алергію): “Насправді нашу сім'ю можна назвати алергічною, тобто як з моєї сторони, так зі сторони мого чоловіка в нас багато алергій і ми не можемо їсти багатьох продуктів”.Більше всього харчових обмежень у сина Терези, Люка. Йому не можна їсти рибу та фрукти, пити молоко. До того ж, він страждає на аутизм і його матері доводиться постійно бути поруч з хлопцем і уважно слідкувати за його режимом харчування.Тереза Хілл (хвора на харчову алергію): “Таке відчуття, що ви перебуваєте в безлюдному світі, ніхто не може нам допомогти по-справжньому, ми дійсно почуваємось загубленими”.Харчова алергія, нестерпність, надчутливість - ці явища ставлять чимало запитань, більшість з яких залишаються без відповіді. Чому з'являються алергії та як з ними боротися?За кілька кілометрах від будинку Терези розташований Науково-дослідний інститут продуктів харчування, співробітники якого намагаються відповісти на ці питання в рамках спеціального проекту EuroPrevall.Координує програму, яка має на меті дослідити харчову алергію в європейських масштабах та розкрити її загадки, професор Клер Майлз.Клер Майлз (координатор проекту EuroPrevall, інститут продуктів харчування): “Є кілька видів несприятливої реакції організму на їжу. Через відсутність певних ферментів чи ензимів люди страждають на несприйняття до лактози, тобто в них немає ензиму, який розщеплює лактозу, і вони не можуть пити молоко. Інший вид викликає глютен. Це хвороба, яка називається целіакія. Людям, які страждають на неї, не можна їсти злакових та інші продуктів, що містять глютен. Але ці види алергії відрізняються від тих, при яких в крові підвищується концентрація імуноглобулінів класу "Е". Такі реакції можуть мати для людей дуже серйозні наслідки і навіть спричинити смерть, як реакція, яка називається "анафілаксія”.Часто досить важко відрізнити погане сприйняття продукту від справжньої алергії. Алергічна реакція базується на порушенні роботи імунної системи і зазвичай безпечні субстанції можуть нести загрозу організмові. Це алергени.При першому контакті імунні клітини виробляють антитіла, зокрема імуноглобуліни "Е". Потім ці антитіла закріпляються на клітинах шкіри та слизовій оболонці.При другому контакті з алергенами ці клітини виділяють хімічні речовини, такі, як гестамін, які згодом викликають запальну реакцію. Симптоми можуть бути різними: від звичайного почервоніння та набряку до анафілактичного шоку, який може призвести до смерті.Алергію можуть викликати будь-які інгредієнти чи навіть їхні сліди, але головні винуватці відомі - це горіхи, яйця, молоко, злаки, риба та інші морепродукти.Число людей, які дійсно хворіють на харчову алергію, часто переоцінюють.Тут, у Відні, дослідний центр міського шпиталю також бере участь в проекті EuroPrevall. Головна мета його співробітників - покращення діагностики. Для пацієнта усе починається з детальної бесіди з лікарем. Потім проводять усілякі аналізи, щоб спробувати виявити можливу наявність алергенів. Підозрілі продукти кладуть прямо на шкіру, а приблизно через двадцять хвилин аналізують реакцію.Виявити в продуктах алергени - робота дуже клопітка. Дослідники намагаються знайти різні алергенні речовини, вони їх розділяють на молекулярному рівні, щоб краще дослідити їхню структуру та властивості. Очищені алергени дозволяють розробляти більш надійні методи діагностики.Тут у Відні навіть створили своєрідну бібліотеку, в якій зібрано основні алергени, представлені в Європі.Карін Гоффманн-Зоммергрубер (відділення патофізіології медичного університету відня): “Алергічну реакцію пацієнтів викликають не харчові продукти, а один єдиний білок. Якщо ми зможемо отримати інформацію про те, який саме білок викликає алергічну реакцію, ми зможемо провести більш точну діагностику і краще проконсультувати пацієнта”.Серед близько 60 учасників програми EuroPrevall є й приватна компанія. Група VBC Genomics спеціалізується на біотехнологіях і розробила новітній діагностичний апарат. Він дозволяє за кілька годин виявити сотню алергенів в одній краплі крові.Одночасно з оптимізацією діагностики усі ці дослідження скеровані також на те, щоб допомогти виробникам харчових продуктів краще інформувати покупців, котрі могли б дізнаватись більше про вироби, ознайомлюючись з етикетками.І окрім того, вивчаючи одержані з різних куточків Європи стандартизовані зразки, дослідники намагаються ясно прослідкувати еволюцію харчової алергії і виявити типи небезпечних для багатьох людей продуктів. Але вже перші результати, схоже, викликають нові запитання.Клер Майлз (координатор проекту EuroPrevall, інститут продуктів харчування): “Попередні результати показують, що сфера дії харчових алергій в таких країнах, як Швейцарія та Нідерланди, значно ширша, ніж, наприклад, в Болгарії та Греції. Постає питання: "чому?" Володіючи новими засобами та різноманітними зразками з усієї Європи, ми проведемо нові дослідження, щоб спробувати відповісти на нього. Можливо, в майбутньому ми зможемо зрозуміти, чому одні люди страждають на алергії, а інші ні. Це дуже важливо, якщо ми хочемо спробувати вилікувати людей, а не просто говорити: "не їжте те, що вам завдає шкоди”.