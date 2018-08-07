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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Харків прийме матчі жіночої Ліги Чемпіонів: розклад ігор та онлайн-трансляція

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Матчі жіночої Ліги Чемпіонів відбудуться у Харкові
Матчі жіночої Ліги Чемпіонів відбудуться у Харкові

З 7 по 13 серпня у Харкові відбуватиметься ігри групової стадії жіночої Ліги Чемпіонів. Де Україну представляє клуб "Житлобуд-1". Матчі будуть доступні для перегляду онлайн.

Матчі групового раунду жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА за участю чемпіона України будуть транслюватися на YouTube-каналі Kharkov Sport і на телеканалі Xsport. А також на сайті телеканалу Xsport.

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З розкладом матчів ви можете ознайомитися нижче.

7 серпня. 11:00. Олімпія – Кардіфф Мет
7 серпня. 17:00. Житлобуд-1 – Біркіркара
10 серпня. 11:00. Олімпія – Біркіркара
10 серпня. 17:00. Кардіфф Мет – Житлобуд-1
13 серпня. 18:00 Біркіркара – Кардіфф Мет
13 серпня. 18:00. Житлобуд-1 – Олімпія

Варто зазначити, що п’ять матчів відбудуться в селі Весела на базі "Металіст", а шоста гра між "Житлобуд-1" та "Олімпією" – на ОСК "Металіст" у Харкові.

Загалом у жіночій Лізі Чемпіонів-2018/19 з футболу візьмуть участь 60 клубів, що представляють 48 національних асоціацій. 20 колективів отримали пряму путівку до 1/16 фіналу. Це представники восьми асоціацій із найвищим рейтингом (по два клуби), а також чемпіони країн, які посідають у рейтингу місця з 9-го по 12-те.

Решту 12 учасників 1/16 фіналу буде визначено у відбірному раунді (груповий етап), який відбуватиметься з 7-го по 13 серпня на полях 10-ти клубів. 40 колективів будуть розбиті на четвірки, а перепустки до стадії плей-офф отримають переможці груп і дві кращі команди, які посядуть другі місця.

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Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 18 травня 2019 року на стадіоні "Ференцварош" у Будапешті.

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Теги: Футбол Новини спорту Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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