У місті Лозова на Харківщині 2 травня загорівся приватний будинок. Коли приїхали надзвичайники, виявилось, що гасити доведеться два подвір'я. Причиною загоряння виявився японський скутер.

Пожежа трапилася на вулиці Залізнична, 43. До Рятувальників звернулися о 12:49. Внаслідок події ніхто не постраждав. Інший випадок Жінку з 8-річною донькою спускали через вікно: загорівся будинок у центрі Одеси – фото Детальніше про цей інцидент Ймовірною причиною загоряння вважають технічну несправність скутера Honda.

Він загорівся в приміщенні з дровами.

Згодом палали вже дві господарські споруди загальною площею 12 квадратних метрів.

Також вогонь перекинувся на дах житлового будинку та паркан.

Загоряння повністю загасили о 14:44.

Надзвичайники гасять будинок у Лозовій / Фото ДСНС Харківщини Зверніть увагу! У Балаклійському районі на Харківщині 2 травня загорівся цех пилорами. Туди прибули 4 загони надзвичайників, однак вогонь не могли погасити цілу ніч.