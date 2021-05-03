Через скутер згоріли два подвір'я: на Харківщині трапилась велика пожежа – фото
У місті Лозова на Харківщині 2 травня загорівся приватний будинок. Коли приїхали надзвичайники, виявилось, що гасити доведеться два подвір'я. Причиною загоряння виявився японський скутер.
Джерело:ДСНС Харківщини
Пожежа трапилася на вулиці Залізнична, 43. До Рятувальників звернулися о 12:49. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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Детальніше про цей інцидент
- Ймовірною причиною загоряння вважають технічну несправність скутера Honda.
- Він загорівся в приміщенні з дровами.
- Згодом палали вже дві господарські споруди загальною площею 12 квадратних метрів.
- Також вогонь перекинувся на дах житлового будинку та паркан.
- Загоряння повністю загасили о 14:44.
Надзвичайники гасять будинок у Лозовій / Фото ДСНС Харківщини
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