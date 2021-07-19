Про інцидент повідомили 18 липня. Також у мережі опублікували фото. Інформацію про подію журналістам 24 каналу підтвердили правоохоронці.

Цікаво У Києві вандали намагались вкрасти бюст вченого-криміналіста з Байкового кладовища

Ймовірно, зробили підлітки

На думку користувачів у мережі, злочин скоїли неповнолітні. Про це може свідчити відео у тіктоці, яке виклали вандали після того, як розгромили кладовище. Щоправда, наразі ролик – не доступний.

Інформацію про інцидент зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Куп'янського райвідділу поліції. Зараз правоохоронці перевірять місце інциденту та розшукують причетних.



На Харківщині невідомі розмалювали надгробки на кладовищі / Фото з телеграму "Харьков NOW"

Танці на могилах: ще один гучний випадок із підлітками на кладовищі

На тлі інформації про випадок у Куп'янську в харківських телеграм-каналах поширили відео, де 15-річна дівчина танцює серед могил на кладовищі.

Коли саме це сталося – інформації немає. Адже вона Спочатку вона опублікувала запис в тікток, а згодом його видалила. Також дівчина опублікувала відео в інстаграмі, але зараз його там теж немає.



Інстаграм-сторінка дівчини, що танцювала на кладовищі / Фото з телеграму "Харьков Тут"

15-річна танцює на кладовищі в Харкові: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно в Ужгороді вандали розгромили єврейське кладовище. Вони зруйнували декілька надгробків. Представники єврейської громади звернулись у поліцію.