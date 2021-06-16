Про це йдеться у матеріалі харківського ресурсу "Справжня варта". Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору визначено ТОВ "Діатом".

На 16 червня 8 із 10 суддів відмовилися розглядати цю справу, повернувши матеріали позивачу, як зазначається у матеріалі. Як повідомляє офіційний веб-сайт "Судова влада", ТОВ "Реал-Право" у поданих позовах просить:

визнати незаконними дії Державної митної служби України щодо митного оформлення ТОВ "Діатом" лікарського засобу виробництва Русан Фарма Лтд. (Індія), а саме: "Фенстуд" (розчин для ін'єкцій, 50 мкг/мл);

зобов'язати Державну митну службу України прийняти рішення про відмову у митному оформленні ТОВ "Діатом" вищезазначеного лікарського засобу (реєстраційне посвідчення №UA/17919/01/01), а також низки інших препаратів АТ "Калцекс" (Латвія), зокрема: "Диазепекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15321/02/01), "Диазепекс" (таблетки, реєстраційне посвідчення №UA/15321/01/01), "Фентаніл Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01), "Промадол Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01), "Морфін Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01).

За відомостями з відкритих джерел, компанія "Реал-Право" зареєстрована у місті Харкові за адресою: вулиця Матросова, будинок 10-А, квартира 17 та спеціалізується на наданні правових послуг. Засновником компанії є такий собі Роман Вікторович Чернуха. Втім, серед кінцевих бенефіціарів цієї справи – харківське ТОВ "Здоров'я народу".

Наприклад, той самий Чернуха змінив у квітні 2019 року на посту керівника ТОВ "Юрпромінвест" (зареєстрованого по тій самій адресі на Матросова-10а, що і "Реал-Право", код ЄДРПОУ 38160775) Жоравовича Дмитра Олексійовича. За два місяці, подаючи декларацію на посаду начальника управління Північно-східного міжрегіонального територіального управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Дмитро Жоравович показав, що останнім часом він працював у Благодійному фонді Олександра Доровського "Здоров'я" (за даними НАЗК). Останній (як зазначає "Депо.Харків", разом з російським екссенатором Олександром Шишкіним) є бенефіціаром та беспосереднім керівником фармкорпорації "Здоров'я" (до складу якої входить також і ТОВ "Здоров'я народу"). До речі, саме Жоравович до листопада 2017 року був головою релігійної громади храму Жон-Мироносиць УПЦ МП в центрі Харкова, будівництво якого, як пише "Деловая столица", профінансував російський бізнесмен О. Шишкін.

Підприємство Доровського і Шишкіна, як зазначається у матеріалі, двома роками раніше абсолютно за аналогічною схемою вже блокувало вихід на ринок України імпортних лікарських засобів, зокрема й сильнодіючих знеболювальних фармпрепаратів, що призначаються при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, наприкінці 2017 року "Здоров'я народу" зареєструвало за собою патенти на лікарські засоби, аналогічні тим, які виробляє і постачає в Україну латвійське АТ "Калцекс": "Морфін", "Диазепам", "Промедол" і "Фентаніл". Далі була застосована типова "схема": яку харківський фармацевтичний монополіст використовував у конкурентній боротьбі з Борщагівським хімфармзаводом (2013 – 16 рр.), німецькою компанією Berlin-Chemie (2013 – 17) та швейцарською Novartis AG (2016 – 17).

У всіх трьох випадках українські суди визнали псевдопатенти "Здоров'я народу" на препарати – аналоги недійсними.

Внаслідок заявлених харківським монополістом "прав" на препарати-аналоги продукції АТ "Калцекс" вони були внесені до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Внаслідок цього, поставлена українському дистриб'ютору "Діатом" литовська продукція ​​була заблокована до ввезення на митниці. Незважаючи вже на прямі санкції за зловживання правами, які прописані в процесуальних кодексах, суди спокійно сприймають те, що "Здоров'я народу" закидає їх позовами до одних і тих же відповідачів з аналогічним предметом спору і з аналогічних підстав. Так, до Господарського суду Харківської області тоді було подано 14 (!) аналогічних позовів, до Харківського окружного адміністративного суду – 11, а в Московський райсуд Харкова – 5.

За словами правників, "бомбування" судів позовами – один з найбільш зручних інструментів для того, щоб забезпечити потрапляння справи, врешті-решт, до "потрібного" судді. У юридичному середовищі така тактика називається "барабаном": інші позови, що потрапили "не туди", потім відгукуються.

Як стало відомо, ТОВ "Діатом" вже звернулося до правоохоронних органів Харкова, заявивши про кримінальне порушення з боку ТОВ "Реал-Право" за ст. 206 КК України (карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років). Зокрема, у поданні до ГУ Нацполіції України в Харківській області йдеться про блокування останнім господарської діяльності ТОВ "Діатом", зловживання товариством "Реал-Право" правами інтелектуальної власності та намагання втрутитись у роботу автоматизованої системи документообігу суду в частині визначення його складу.