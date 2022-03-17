Чоловік намагався перетнути кордон у Вінницькій області. Однак його затримали правоохоронці.

До теми Окупанти інтенсивно обстрілювали житлові квартали Харкова та сусідніх сіл

40-річний харків'янин надав копію "свідоцтва про смерть" дружини, сподіваючись перетнути кордон з двома дітьми, як їх єдиний опікун,

– розповіли прикордонники.

У копії "свідоцтва про смерть" була зазначена смерть дружини у червні 2021 року. Однак під час перевірки працівники ДПСУ встановили, що після "смерті", у серпні 2021 року, жінка двічі перетинала державний кордон та літала відпочивати з родиною до Єгипту.

Тому "вдівця" за кордон так і не впустили.

Це може вас зацікавити – Жданов вважає, що конфлікт може затягнутися: відео