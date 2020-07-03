У Харкові з 3 липня частково посилили карантинні обмеження. Зокрема, зміни стосуються масових зібрань та закладів громадського харчування.

У Харкові не дозволили масові зібрання

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов, інформує NewsRoom Kharkiv.

До теми Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Які обмеження запровадили з 3 липня:

заборонили проведення масових заходів кількістю більше ніж 10 осіб;

заборонили функціонування закладів громадського харчування без літніх майданчиків або площею до 50 квадратних метрів;

рекомендовано обмежити час роботи закладів харчування до 22:00.

За виконанням рішення комісії стежитиме поліція.

Яка ситуація з коронавірусом на Харківщині

Станом на 3 липня у Харківській області виявили 2 255 випадків коронавірусу, з них 87 – летальні, 1 167 хворих одужали. За останню добу COVID-19 діагностували у 48 людей.

Загалом в Україні зареєстровано 46 763 випадки коронавірусу, 1 212 людей померли, одужали 20 558.